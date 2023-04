Pasqua, colomba tradizionale fatta in casa: la ricetta facile e veloce

A Pasqua non può proprio mancare. La colomba ha un forte valore simbolico, dato che fu proprio questo volatile, al termine del diluvio universale a portare a Noè un ramoscello d'ulivo, simbolo del perdono di Dio. Questo simbolo di pace, che ricorda come Gesù si sia sacrificato sulla terra per la salvezza degli uomini, è più che mai attuale ed è una speranza nei cuori di molti.

La colomba pasquale è uno dei dolci più amati in tutta Italia, sia nella sua versione classica, che in quelle più creative con cioccolato e pistacchio.

Qui di seguito troverete una ricetta facile per preparare la colomba tradizionale. Per prima cosa procuratevi uno stampo per colomba. Lo troverete anche presso supermercati e negozi di casalinghi, insieme a un altro ingrediente di cui avrete assolutamente bisogno: il lievito.

Gli ingredienti

3 uova

100 gr di burro

200 gr di zucchero

1 arancio e un limone (la buccia grattugiata)

100 gr di liquore Amaretto (in alternativa acqua)

350 gr di farina

1 bustina di lievito per pizza istantaneo

1 bicchiere di latte intero

100 gr di arancia candita a cubetti

50 gr di mandorle amare o fialetta alle mandorle

Per decorare:

100 gr di granella di zucchero

100 gr di mandorle sgusciate

Procedimento

Sbattere il burro con lo zucchero con una frusta elettrica o in una planetaria fino a rendere l'impasto gonfio e spumoso

Aggiungere i tuorli e gli altri ingredienti

Montare a neve a parte gli albumi e unire anche questi. Mettere ora l'impasto in uno stampo per colomba. Cospargere la superficie con mandorle e granella di zucchero

Cottura

Mettere in forno statico per 40 minuti circa a 170 gradi.

