Con scooter e monopattini elettrici Pescara sperimenta un nuovo modo di affrontare la micromobilità

Per micromobilità, si intende la mobilità relativa a percorsi e distanze brevi, principalmente in zone urbane, per la quale si impiegano mezzi di trasporto più agili e piccoli, nonché meno inquinanti, di quelli tradizionali. Non a caso nella maggior parte dei casi si parla di micromobilità elettrica.

Ne fanno parte, ad esempio, gli ormai celebri monopattini elettrici e gli scooter elettrici.

Questi mezzi di trasporto hanno la caratteristica di affrontare efficientemente il traffico e di consentire di spostarsi in maniera ecosostenibile (contribuiscono, infatti, a diminuire le emissioni di CO2).

Dati i vantaggi di questi veicoli, stanno crescendo le offerte legate allo sharing, opzione che risolve il problema dell'ingombro del mezzo.

Monopattini elettrici e scooter elettrici sono molto apprezzati dai giovani e da coloro che devono percorrere brevi tratti per raggiungere la propria sede lavorativa.

I mezzi di trasporto legati alla micromobilità elettrica sono nuovi, si stanno inserendo ora nella mobilità tradizionale; le relative regole di impiego, quindi, non sono sempre chiare.

Per questo motivo Helbiz, leader globale nel settore della micromobilità con i suoi monopattini elettrici, ha sviluppato un format sull’educazione civica stradale dedicato alle scuole medie superiori italiane. A settembre dello scorso anno Helbiz LAB 2040 (questo il nome del programma) è stato portato a Roma, Pescara e Milano.

L’obiettivo del corso è quello di offrire, ai ragazzi, un momento di incontro e condivisione, che consenta loro di acquisire le competenze per un corretto utilizzo dei monopattini elettrici nel pieno rispetto del Codice della Strada; il corso si propone, anche, di fornire alle nuove generazioni l’occasione di esprimere il proprio punto di vista sulla mobilità del futuro.

Dato il successo ottenuto, il format verrà riproposto in vista dell’estate 2022.

Pescara, una città che guarda al futuro attraverso la micromobilità elettrica

Particolarmente degno di nota è il ruolo svolto dalla città di Pescara, teatro di importanti cambiamenti - in collaborazione con Helbiz - verso una micromobilità sostenibile, insieme a grandi città come Roma e Milano.

Si è dimostrata una città contemporanea, ricettiva a cambiamenti e innovazioni e che si adopera, attivamente, per migliorare le condizioni ambientali e, di conseguenza, per rendere più vivibile la zona urbana, proprio attraverso la promozione dell'utilizzo di monopattini elettrici e scooter elettrici in sharing.

Non per niente, è la prima (e, al momento, unica) città dell’Abruzzo ad aver dimostrato interesse per una mobilità urbana più green, scegliendo Helbiz come partner per i mezzi elettrici in città.

Guardando alla micromobilità elettrica come valido strumento per risolvere il problema del trasporto in chiave sostenibile, l’Assessore alla Mobilità della città di Pescara, Luigi Albore Mascia, ha sviluppato un piano all'avanguardia e cooperato con successo con Helbiz: una partnership che ha permesso di raggiungere eccellenti risultati in termini di utilizzo dei mezzi e conseguente riduzione delle emissioni di CO2.

Le due parti hanno lavorato (e continuano a lavorare) per raggiungere un importante scopo comune: creare un servizio sempre più efficiente per migliorare la qualità della vita dei pescaresi.

Un progetto per innovare la micro mobilità: nuovi monopattini elettrici e scooter elettrici

Ed è sempre Pescara a essere al centro di un progetto legato alla micromobilità, iniziato a luglio 2020.

Durante quel periodo, Helbiz ha introdotto, nella città, il suo servizio di monopattini elettrici in sharing, che dispone di 500 mezzi.

Unico servizio autorizzato dal Comune, ha subito riscosso grande successo; con oltre 100 mila corse al mese e una distanza media di percorrenza di circa 6,5 Km per oltre 13 minuti di durata, gli abitanti di Pescara hanno dimostrato di apprezzare la possibilità di muoversi, nel centro urbano, in maniera pratica ed ecosostenibile.

Basti pensare che l’utilizzo, limitato al solo mese di luglio, si è tradotto in oltre 1 milione di tonnellate di CO2 eliminata rispetto ai mezzi a combustione.

Nell’agosto 2021 il parco mezzi è stato ampliato con 100 scooter elettrici MiMoto, messi a disposizione dei pescaresi.

L’impegno profuso sul fronte di una mobilità condivisa e sostenibile ha dato i suoi frutti.

I dati diffusi dall’Osservatorio nazionale sulla Sharing Mobility a ottobre 2021, infatti, attestano che Pescara figura all’8° posto della graduatoria nazionale.

Un risultato decisamente positivo, dovuto anche al fatto che Pescara è tra le città dotate di un doppio servizio di condivisione (scooter e monopattini elettrici, entrambi Helbiz), scelta che dimostra un approccio europeo e innovativo alla micromobilità.



“Pescara si è posizionata molto in alto nella graduatoria nazionale grazie alla lungimiranza dell’Amministrazione e dell’Assessore Mascia e grazie alla favorevole risposta dei cittadini [...]” afferma Matteo Mammì, CEO di Helbiz Group per l'area EMEA “il lavoro a stretto contatto conl’Amministrazione nel definire le aree operative e quindi la logistica dei mezzi sulla città, in funzione agli spostamenti dei cittadini nell’area urbana, ha contribuito molto a migliorare le performances della città.

[...] Dalle stime effettuate, solo nel 2021, l’utilizzo dei mezzi elettrici di Helbiz ha contribuito a una riduzione di emissioni di CO2 pari a 6.3 milioni di chilogrammi.

Per una città di circa 120.000 abitanti sono numeri molto importanti.”

Helbiz è fiera del traguardo raggiunto, tanto da decidere di continuare ad investire su Pescara: per questo, ha previsto un rinnovo del parco mezzi elettrici (con modelli di ultima generazione) attualmente in dotazione.



È evidente come Pescara riservi un occhio di riguardo alla mobilità e abbia una propensione verso la tecnologia.

Per questo motivo, un’altra notizia interessante è la partnership tra Telepass e Helbiz, che rende fruibili i servizi di micro mobilità tramite l'app Telepass Pay X.