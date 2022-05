Il lato “azzurro” dei social

Spesso bistrattati e visti da una grossa fetta dell'opinione pubblica come il “male assoluto” i social network si dimostrano sempre di più mezzi utili a molti scopi, con un ruolo che va oltre la semplice condivisione di foto e video.

Tralasciando i grandi temi come rivoluzioni sociali e politiche, dove i social hanno già dimostrato tutta la loro potenzialità e il loro potere aggregante – vedi per esempio i Fridays for Future o le primavere arabe di una decina di anni fa –, bisogna sottolineare come questi possano aiutare tante ragazze e ragazzi a vincere le loro insicurezze e a inseguire i propri sogni, aprendo spesso nuovi orizzonti.

Esiste dunque un lato “chiaro”, o “azzurro” che dir si voglia, dei social, oltre a quello oscuro largamente trattato e sbandierato.

La storia di Aurora Baruto

Ne è un esempio Aurora Baruto, tiktoker e instagrammer tra le più seguite e amate d'Italia. Tutto ha avuto inizio con un semplice video postato per gioco su TikTok e oggi i numeri di Aurora sono da capogiro. 3,5 milioni di followers su TikTok e più di 1 milione su Instagram per la giovane ragazza di Adria.

Grazie ai social Aurora ha vinto la timidezza e ha scoperto la passione per la recitazione, imparando a credere nei propri sogni. È questo uno degli spunti dai quali è nato “Se ci credi puoi” il suo primo libro.

Al Centro d'Abruzzo tornano i Meet and Greet

Non ci poteva essere occasione migliore di un Meet and Greet per presentarlo. Al Centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino tornano infatti gli eventi che permettono a tutti i fan di incontrare i propri beniamini.

Venerdì 3 giugno, a partire dalle 16:00, sarà possibile prendere parte al firmacopie.

Per partecipare bisognerà essere in possesso del libro, iscriversi all'AREAPLUS+ del sito del Centro d'Abruzzo e ottenere il QR Code per avere il pass. Dalla pagina Facebook e dal sito del Centro Commerciale si potrà inoltre scaricare la liberatoria, fondamentale per farsi fotografare accanto alla webstar veneta.

Non solo shopping e ristorazione, il Centro d'Abruzzo si conferma ancora una volta tra i più importanti luoghi di aggregazione e accoglienza della regione.