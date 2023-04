Come orientarsi nella transizione energetica, sfruttandone le opportunità offerte

Nell’ultimo periodo si parla molto spesso di transizione energetica, ossia del passaggio dall'utilizzo di fonti energetiche ad alta impronta carbonica a fonti energetiche a basse emissioni e sostenibili. Una necessità, se non proprio un dovere, in un contesto ambientale molto complesso quale quello che stiamo vivendo.

Capofila della transizione energetica è l’Unione Europea con i suoi paesi membri, tra cui anche l’Italia. È possibile affrontare la lunga strada verso questo cambiamento necessario in due modi: da un lato l’efficientamento energetico (ossia ottimizzare i consumi dei propri dispositivi elettrici), dall’altro l’autoproduzione da fonti rinnovabili.

Un’azienda leader nel mercato energetico

Efficientamento e autoproduzione sono due temi molto cari a un’azienda che, che basa il proprio posizionamento strategico sulla territorialità, sulla sostenibilità e sulla vicinanza ai clienti.

Stiamo parlando di Metamer, azienda abruzzese di vendita gas luce e soluzione di efficientamento energetico. Con oltre 40 anni di esperienza nel mercato energetico, Metamer è leader di mercato per il settore gas e luce in Abruzzo e Molise con oltre 65.000 clienti attivi.

Dal 2020 è entrata nel mercato dell’efficienza energetica con l’installazione di caldaia, pompe di calore e condizionatori attraverso un network di professionisti locali. Dal 2021 fornisce solo energia elettrica Green certificata ai clienti residenziali.

Metamer lancia le proprie soluzioni integrate per i pannelli fotovoltaici

Sappiamo bene che, a causa della crisi energetica, siamo tenuti a prestare maggior attenzione ai consumi. Risparmiare sulle bollette è oggi un obiettivo primario per famiglie, professionisti e imprese.

Per questo motivo Metamer ha deciso di lanciare una proposta di pannelli fotovoltaici con un servizio che va dalla fase di sopralluogo, alla progettazione, all’installazione, alla cura delle pratiche burocratiche.

Queste soluzioni integrate sono diverse, a seconda delle esigenze: si parte da una soluzione domestica, riservata al clienti e famiglie residenti in Abruzzo e Molise con casa singola o condominio e prevede una potenza da 3 a 6 kWp. Ma nella proposta di Metamer sono presenti anche soluzioni “Piccolo Business” per pmi e partite iva, e “Grande Business” per grandi aziende.

I vantaggi dell’offerta Metamer

I vantaggi dell’offerta sono presto spiegati: innanzitutto vengono definitivamente ridotte le emissioni di CO2 per produrre energia elettrica a km0, con possibilità di sistemi di accumulo da 5 a 15 kWh, per sfruttare al meglio il sole, fonte rinnovabile per eccellenza. Inoltre, installando un impianto fotovoltaico, i costi dell’energia elettrica vengono definitivamente tagliati, provocando un forte risparmio per famiglie e imprese.

Ultimo vantaggio, ma non meno importante è la presenza di Metamer in ogni fase del lavoro: dal preventivo alla posa dell’impianto, grazie all’ausilio di tecnici installatori locali e certificati.

Inoltre è possibile usufruire della detrazione fiscale del 50% sul prezzo di acquisto recuperabile in 10 anni e Metamer mette a disposizione un contributo di 900€ direttamente in bolletta se vengono passate le proprie utenze luce e gas a Metamer. A disposizione dei clienti anche soluzioni rateizzate dedicate e personalizzate per le proprie esigenze.

Oltre alle soluzioni integrate per l’autoproduzione da fonti rinnovabili, sono disponibili soluzioni per l’efficienza energetica attraverso l’installazione di caldaie a condensazione, pompe di calore e condizionatori con una detrazione del 65% in 10 anni, oltre ad avere a disposizione un contributo di 900€ direttamente in bolletta se vengono passate le proprie utenze luce e gas a Metamer e la possibilità di rateizzare il pagamento a tasso zero su 24 mesi.

Metamer: info e contatti

Metamer, nata nel 1980, è la prima società di vendita energetica con sede in Abruzzo con più di 65.000 clienti, con una rete di sportelli fisici, consulenti territoriali e la possibilità di gestione delle forniture anche online.

È possibile informarsi sulle attività dell’azienda consultando il sito. I clienti hanno inoltre la possibilità di usufruire, tra i tanti vantaggi, di un’assistenza dedicata e di un numero verde attivo da lunedì a sabato. A testimonianza dell’estrema disponibilità e del supporto attivo che Metamer applica quotidianamente.