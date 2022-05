Piccola guida al selfie perfetto

Il selfie è diventato un fenomeno di massa: onnipresente sui social network, è un modo facile e divertente per esprimere sé stessi e comunicare i propri stati d’animo. Sebbene il processo sia semplice, esistono dei piccoli trucchi che ti permetteranno di avere sempre risultati sorprendenti. Con un po’ di pratica e i nostri consigli arriverai in pochissimo tempo a scattare selfie perfetti in ogni occasione. Afferra il tuo smartphone e cominciamo!

Sperimenta con le inquadrature

All'inizio potrebbe essere necessario del tempo e un po' di sperimentazione per trovare le angolazioni migliori, ma ne varrà la pena. Prova diverse pose e movimenti per vedere quali fanno risaltare sia il tuo viso che il tuo corpo. Conoscere i tuoi lati migliori è sicuramente un fattore importante quando si scatta un selfie. Inoltre, prova a giocare con il posizionamento della fotocamera assicurandosi che l’inquadratura non risulti troppo vicina o troppo lontana. Di solito è meglio evitare un angolo della telecamera basso in quanto è un angolo poco lusinghiero per la maggior parte delle persone.

Assicurati che la luce sia giusta

L'illuminazione è uno dei fattori più importanti quando si cerca di fare un selfie impeccabile. Assicurati che l'illuminazione non proietti ombre (ciò può attirare l'attenzione su aree indesiderate e far apparire i lineamenti del viso più grandi) e cerca di evitare l'illuminazione fluorescente, poiché questo tipo di luce è poco adatto alle tonalità dell’incarnato. Il miglior tipo di illuminazione da utilizzare rimane sempre la luce naturale, se possibile.

Ricerca set originali

Nei selfie ovviamente siamo noi al centro dello scatto, ma ciò non significa trascurare del tutto lo sfondo. Nella maggior parte dei casi basta prendere nota mentale dell'ambiente circostante e organizzare di conseguenza l'impostazione della fotocamera, in modo da non avere dettagli fuori posto. Ma se ti senti più creativo o sei alla ricerca di un autoscatto per stupire conoscenti e amici sui social puoi cercare un set particolare per le tue fotografie, e noi abbiamo proprio ciò che fa per te.

A Megalò arrivano gli incredibili set per i selfie

Al Centro Commerciale Megalò dal 12 al 26 maggio arriva una fantastica novità per tutti gli amanti dei social, gli instagrammers e non solo: delle vere e proprie “stanze” con ambientazioni incredibili, illusioni ottiche e tanti colorati e divertentissimi sfondi per selfie. In questi spazi allestiti in Galleria, messi gratuitamente a disposizione dei clienti, tutti saranno liberi di esprimere la propria creatività con fotografie, immagini e indimenticabili videoclip da condividere con i propri amici. Avete sempre sognato un selfie in cui camminate a testa in giù, nuotate dentro un acquario o siete immersi in scenari oltre ogni immaginazione? Questa e tante altre sorprese vi aspettano: non dovete far altro che tirare fuori il vostro sorriso migliore… e scattarvi un selfie, da soli o in compagnia.

Dal 12 al 26 maggio le spettacolari “Selfie Room” vi aspettano a Megalò: accomodatevi, divertitevi e non dimenticate di condividere le vostre memorabili foto con l’hashtag #megaspace.

Se volete restare aggiornati su tutte le attività in programma nel centro commerciale potete visitare il sito megaloweb.it o seguire le pagine social Instagram @centro_commerciale_megalo e Facebook @CentroCommercialeMegalo.