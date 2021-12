Eventi di Natale all’insegna della tradizione abruzzese

Dopo quasi due anni di pandemia e dopo un anno di stop alle feste, finalmente ritorna protagonista il Natale. Il fattore trainante è sicuramente quello dei vaccini, che insieme all’obbligo di green pass consente di partecipare più liberamente e in sicurezza anche agli eventi legati alle festività.

Nonostante, infatti, la pandemia di covid-19 perduri, questo periodo natalizio si prospetta diverso rispetto a quello del 2020, per il quale le restrizioni erano state piuttosto stringenti. Anche il Ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che “sarà un Natale come gli altri prima del covid”.

Ecco che, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, gli italiani potranno ritornare a respirare l’atmosfera delle feste, ripopolando nuovamente i negozi. D’altronde il Natale ha i suoi riti da rispettare, è il periodo in cui ci si ritrova con le persone care e si vaga in cerca di idee e ispirazione per trovare i giusti regali da acquistare.

Un natale all’insegna della tradizione al Centro d’Abruzzo

I centri commerciali in questo periodo di festa si trasformano in luoghi pieni di vita, in cui le persone amano recarsi anche per passare qualche ora in maniera diversa e staccare dalle fatiche del lavoro. Tra Pescara e Chieti il Centro d’Abruzzo, recentemente ampliato, offre un Natale all’insegna della tradizione locale. Non solo 50 negozi, una grande Ipercoop e tanti spazi per far giocare i bambini, ma anche molti appuntamenti per intrattenere i clienti.

“Natale al Centro d’Abruzzo” indica fin dall’inizio un legame con le radici abruzzesi. Il simbolo scelto per il periodo natalizio è infatti la Presentosa, un gioiello tradizionale, indossato dalle donne nelle occasioni di festa (nel dialetto localo significa non a caso “dono”), il quale risplende nei giochi di luce e negli allestimenti interni ed esterni.

Gli eventi per i bambini

Il programma di eventi per questo Natale 2021 è molto ricco e durerà fino al 6 gennaio. Il 18 e il 19 dicembre, per esempio, c’è spazio per il divertimento dei più piccoli. Grazie ai vari laboratori artigianali curati da “Crescere tra le mani” (artigiana realizza libri in tessuto) i bambini potranno imparare a realizzare le presentose e il fiore dello zafferano abruzzese.

Le novità per i bambini non si fermano qua. La magia delle feste il 17 dicembre farà arrivare anche il Bus di Babbo Natale, che sosterà direttamente nei parcheggi del Centro: con l’occasione i più piccoli potranno incontrare il signore dalla barba bianca vestito di rosso e suoi fidi elfi, e lasciare personalmente la propria letterina: chissà che non possano essere accontentati!

La tombola abruzzese

Il divertimento, però, è assicurato anche agli adulti. La tradizione del periodo, d’altronde, vuole che la gente si riunisca e dopo grandi ceni si diletti nei cosiddetti giochi da tavolo. E quale miglior gioco da tavolo se non la tombola? In questo caso il Centro, nei giorni 19, 29 e 30 dicembre, 4 e 5 gennaio propone una vera e propria tombola abruzzese, chiamata Vucica! Basata sul folklore locale e sul dialetto (il nome, infatti, deriva da “vucicare”, cioè “mescolare”), il gioco mette in scena attraverso illustrazioni i personaggi della regione. Ovviamente, come ogni tombola che si rispetti ci saranno premi in palio.

Il 22 dicembre, invece, sarà la volta di un incontro particolare. Johnny Cronaca, presenterà il suo libro Parigi, amore e tiramisù, con la partecipazione del brillante Gino Bucci, creatore della pagina social “L’abruzzese fuori sede”, in cui si raccontano con ironia storie legate all’Abruzzo, alla sua cultura, ai suoi personaggi e ai suoi dialetti.