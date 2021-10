Cracking Art conquista Megalò: la mostra dedicata all’Abruzzo

Il Centro Commerciale Megalò ha da sempre un profondo legame con il territorio, che vede come una risorsa importante e preziosa, da tutelare e valorizzare. Per questo ha pensato di celebrare il suo 16° anniversario dedicandolo all’Abruzzo, con un concept sostenibile e una grande installazione artistica e colorata che invaderà la Galleria, in collaborazione con Cracking Art.

Cos'è Cracking Art

Il Movimento Artistico Cracking Art nasce nel 1993 dalla voglia di tradurre le problematiche ambientali del nostro tempo sotto forma di arte: rivoluzionaria, impegnata e, soprattutto, coloratissima. Le opere – di forte impatto visivo e rigorosamente in plastica rigenerata – invitano a una riflessione collettiva sul rapporto uomo-natura attraverso una vera e propria “invasione pacifica” degli spazi di vita quotidiana. Megalò sarà uno di questi spazi e diventerà un vero e proprio museo a cielo aperto.

L'esposizione e le altre iniziative green

Dal 15 ottobre al 7 novembre, la Galleria ospiterà infatti oltre 250 sculture di animali simbolo dell’Abruzzo per dare un forte segnale del suo impegno sociale e sensibilizzare tutte le generazioni su tematiche importanti come la sostenibilità ambientale e la tutela del patrimonio naturalistico. L’Abruzzo, “Regione verde d’Europa”, vanta un primato a cui Megalò contribuisce anche concretamente, con l’utilizzo di energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e la certificazione DGNB in Oro, per la gestione sostenibile dei Centri Commerciali.

Non solo. Altre iniziative green, collaterali alla mostra di Cracking Art, sono dedicate ai suoi visitatori e a tutta la comunità abruzzese: donazioni per ripiantare alberi lungo la Costa dei Trabocchi messa a dura prova dagli incendi estivi, contributi al Parco Nazionale d’Abruzzo per tutelare gli animali a rischio e nuove divise alla Protezione Civile di Chieti.

Un ricordo di una giornata speciale

Grandi progetti, ma anche grandi regali. In occasione dell’esposizione di lupi, orsi, rondini, pesci e chiocciole giganti e coloratissime, i visitatori della mostra riceveranno anche il simpaticissimo gadget eco-friendly: una matita che, dopo l’utilizzo, può essere piantata in un vaso per dar vita a un germoglio. Per i più social, invece, ci sarà un imperdibile Giveaway su Instagram attraverso il quale i partecipanti potranno vincere un iPhone13 e tantissime Gift Card.

All’iniziativa collaborerà anche il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con un infopoint dedicato che coinvolgerà i visitatori nella conoscenza della straordinaria natura abruzzese, una delle rare zone dell’Europa occidentale dove è ancora possibile imbattersi in animali come l'Orso marsicano, il Camoscio Appenninico, il Lupo, il Cervo, il Capriolo e l'Aquila Reale.

L’inedita mostra di Cracking Art e tutte le imperdibili iniziative ad essa legate sono completamente gratuite e si svolgeranno dal 15 ottobre al 7 novembre a Megalò, a Chieti Scalo. Per rimanere aggiornati su tutti i dettagli è possibile consultare i canali social Facebook e Instagram di Megalò, il sito del Centro Commerciale e la nuova App per iOS e Android, sempre interessanti e ricchi di contenuti.