Una settimana di premi straordinari

Conosciamo tutti il Black Friday nella tradizione statunitense il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, ovvero la maratona di sconti, promozioni e offerte speciali su centinaia di prodotti da parte di tutti principali marchi e sappiamo bene quanto sia stuzzicante lasciarsi coinvolgere dalle offerte straordinarie messe in palio.

Numerosi i prodotti in offerta: dalla tecnologia all’abbigliamento passando per libri, film e tanto altro ancora.

Oggi, grazie soprattutto a internet, il Black Friday si è diffuso in tutto il mondo, forse però non tutti conosciamo i Black Price Days di Megalò: tre giorni di incredibili occasioni anticipati da un grande concorso che fa vincere incredibili premi!

Vinci fantastici premi con un grande concorso

Al Centro Commerciale Megalò (Località Santa Filomena, Chieti Scalo), negli ultimi mesi sono arrivate grandi novità come Primark, Zara - che ha riaperto con un fantastico restyling - e il nuovo Multisala Uci Cinemas, pronto far sognare di nuovo gli spettatori di Chieti e non solo.

Oggi arriva un’altra bella notizia per chi ama lo shopping: Megalò presenta un grande concorso che mette in palio premi da favola! Partecipare è semplicissimo: dal 12 al 20 novembre basta andare su www.megaloweb.it, giocare e tentare la fortuna.

Cosa si può vincere

Il montepremi prevede tantissime Gift Card dal valore fino a 500 euro, gli ultimissimi modelli di Smart Watch, straordinarie e-bike a pedalata assistita e 15 monopattini elettrici, per contribuire alla sostenibilità ambientale e dare voce all’anima green del Centro e della sua community.

Tutti i premi potranno essere ritirati direttamente in Galleria dal 21 al 27 novembre presso lo stand allestito in Piazza Sole.

Le offerte dei Black Price Days

Ma non è finita qui: dal 25 al 27 novembre arrivano i Black Price Days! Non confondeteli con il solito Black Friday, perché i Black Price Days di Megalò sono il più grande evento promozionale dell’anno, atteso da tutti gli amanti dello shopping d’Abruzzo e non solo.

In cosa consistono questi Black Price Days? Nelle migliori offerte di moda, tecnologia, casa e tempo libero. Una scelta praticamente infinita che non teme confronti con gli acquisti online: a differenza degli acquisti tramite e-commerce, infatti, qui non bisogna aspettare la consegna, le offerte si possono guardare, toccare, provare e confrontare direttamente tra loro scegliendo i propri prodotti preferiti e condividendoli con amici e familiari.

Quindi per ricapitolare, tante novità, un grande concorso e infinite occasioni da cogliere al volo con i Black Price Days.

Questa combo rende il mese di novembre, a dir poco spettacolare. E tutto questo solo da Megalò!