L’importanza della manutenzione e gestione dei servizi pubblici della città

I più recenti dati Istat registrano che i Comuni italiani, distribuiti tra le 20 regioni, sono circa 8.000.

Da nord a sud, ogni città svolge quotidianamente le proprie funzioni a livello politico, amministrativo e giudiziario, fornendo ai cittadini servizi sociali, economici e culturali.

Perché l’organizzazione, gestione e funzionamento di un Comune sia ottimale, risulta determinante la collaborazione di diverse figure. Al di là della parte amministrativa, generalmente coordinata dalla Giunta, tutto ciò che riguarda i servizi pubblici e i relativi interventi, si rivela parte integrante e fondamentale.

A tal proposito, nella città di Pescara, la società Pescara Energia ha preso in carico la manutenzione e gestione di numerosi servizi pubblici, e opera ogni giorno al fine di sostenere il cambiamento verso la transizione energetica.

Un polo aziendale strategico per la città di Pescara

Fondata nel 2005 e guidata dall’amministratore Giuliano Diodati, Pescara Energia è una società partecipata al 100% dal Comune di Pescara, e si occupa della manutenzione e direzione di numerosi servizi pubblici essenziali per la città.

Tra le molteplici aree di intervento, riscontriamo:

Gestione integrata energetica e manutentiva del patrimonio immobiliare del Comune di Pescara (scuole, uffici, impianti sportivi)

Gestione e manutenzione della pubblica illuminazione

Manutenzione ordinaria e riqualificazione degli impianti semaforici

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle 30 fontane e 95 fontanini

Gestione rete gas di Pescara (di cui Pescara Energia è proprietaria)

Dall’inizio dell’anno corrente, sono stati registrati migliaia di interventi, che hanno altresì compreso la manutenzione delle fontane con i relativi trattamenti delle acque, la realizzazione di un nuovo impianto di filodiffusione e l’erogazione di energia elettrica e assistenza durante gli eventi sportivi, culturali e durante i concerti.

Pescara Energia si è inoltre occupata della manutenzione ordinaria e straordinaria di: sottopassi per gli allarmi anti-alluvione, sistemi di antintrusione degli edifici, automazioni accessi ai tornelli, porte scorrevoli, sbarre dei parcheggi ed automazione cancelli e di stazioni di E-Bike, e impianti fotovoltaici.

Infine, sono state riqualificate dal punto di vista energetico, 9 scuole ed è stato completato l’efficientamento energetico a molti impianti sportivi.

La prima Comunità Energetica

All’interno degli obiettivi che Pescara Energia si pone, oltre alla realizzazione ottimale di ogni intervento, esiste la costante volontà di sostenere il cambiamento verso la transizione energetica della città di Pescara, attraverso l’innovazione e la razionalizzazione del sistema d’uso dell’energia, garantendo l’efficacia degli impianti, la riduzione dei consumi e lo sviluppo di altri servizi aggiuntivi.

Su incarico del Comune stesso, del Sindaco Carlo Masci e della sua Amministrazione, è in via di costituzione la prima Comunità Energetica (CERPESCARA Ets). Si tratta di “un’associazione composta da privati cittadini, condomini, enti religiosi, enti onlus o associazioni del terzo settore, attività commerciali, enti pubblici o piccole e medie imprese, che scelgono di dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo con un modello basato sulla condivisione di energia da fonti rinnovabili.”

I benefici emergono a livello ambientale, economico e sociale: una CER riduce infatti le disuguaglianze sociali, diminuisce l’impatto ambientale e permette di usufruire di condizioni energetiche economicamente competitive, garantendo importanti benefici per le collettività locali coinvolte.

Un evento per presentare la prima Comunità Energetica

Si tratta di un convegno che si terrà il prossimo 27 ottobre all'Auditorium Petruzzi di Pescara e avrà come obiettivo primario la presentazione della prima Comunità Energetica CerPescara.

È ciò che ha deciso di organizzare l’amministratore unico di Pescara Energia, Giuliano Diodati: un convegno in cui si mostrerà il lavoro svolto e quello che si continuerà a fare, al quale parteciperanno esperti che illustreranno gli aspetti burocratici, legali, amministrativi, ma soprattutto i benefici della CER.