"La Carovana della Prevenzione" fa tappa a Pescara: screening gratuiti contro i tumori al seno

Controlli specialistici all’interno delle Unità mobili della “Susan G. Komen Italia” per prevenire i tumori al seno. É la "Carovana della Prevenzione" sposata da Maiora, l’azienda che gestisce i supermercati Despar, Eurospar e Interspar nel Centro Sud. Il tour, dopo le tappe di Corato e Giovinazzo, è arrivato lo scorso 10 ottobre a Pescara.

Gli ambulatori itineranti hanno sostato a partire dalle 9 nel piazzale dell’Eurospar di viale Bovio. Perché proprio in un supermarket? Per far percepire la prevenzione come una realtà quotidiana, quasi come fare la spesa. Il progetto è stato ideato insieme alla Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS. Tante le donne che, su prenotazione, si sono sottoposte agli screening gratuiti. A bordo delle unità mobili è stato possibile effettuare mammografie, ma anche visite ginecologiche, dermatologiche ed endocrinologiche.

La campagna è rivolta soprattutto alle donne tra i 20 e i 40 anni, per le quali sono consigliate una visita al seno e un’ecografia almeno una volta ogni 2 anni. «Una scelta che ha riscontrato subito successo tra i nostri clienti - spiega Grazia De Gennaro - Responsabile Comunicazione di Maiora - Despar Centro-Sud - tanto da esaurire completamente le prenotazioni per queste tre tappe. La nostra volontà è di crescere sempre più in questa partnership e magari organizzare ancora più appuntamenti il prossimo anno». «Giriamo per l’Italia con le nostre 4 unità mobili e offriamo prestazioni clinico-diagnostiche per la fascia di donne che non è inclusa nei programmi di prevenzione nazionale» ha concluso Vanessa Miani, referente del comitato Abruzzo di “Komen Italia”.