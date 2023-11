Black Friday e beauty: tutti i consigli per fare i tuoi acquisti

Black Friday non è solo prodotti tecnologici ed elettronici, ma anche beauty.

Scegliere i prodotti di bellezza durante i saldi del Black Friday, però, può essere complicato a causa dell’abbondanza di offerte e sconti disponibili.

Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a prendere decisioni informate, fare scelte consapevoli e scegliere il prodotto migliore per rapporto qualità-prezzo.

1. Conoscere il tuo tipo di pelle

La prima cosa da fare è conoscere il tuo tipo di pelle (secca, grassa, mista, sensibile) in modo da scegliere i prodotti che soddisfano le tue esigenze specifiche. Ciò ti garantisce non solo di risparmiare denaro, ma anche di investire in prodotti che funzionano davvero per la tua pelle.

2. Ricerca di marchi e prodotti

Cerca i marchi e i prodotti di bellezza che ti interessano prima dell'inizio dei saldi del Black Friday. Leggi recensioni, guarda tutorial e controlla i social media, verifica le esperienze e leggi le recensioni degli altri utenti.

3. Imposta un budget

Un altro consiglio è stabilire un budget in anticipo, per evitare spese eccessive. Poniti un limite, in modo da restringere le opzioni e a concentrarti sui prodotti che rientrano nella tua fascia di prezzo.

4. Crea una lista dei desideri

Crea un elenco dei prodotti di bellezza di cui hai bisogno o che vuoi provare. Fare una lista, ti impedirà di fare acquisti impulsivi su prodotti che non ti servono.

5. Cerca le offerte in bundle

Molti marchi di bellezza offrono offerte in bundle durante il Black Friday. Cosa significa? Puoi ottenere più prodotti insieme a un prezzo scontato. Questi pacchetti sono convenienti perché offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.

6. Controlla gli ingredienti

Se hai problemi specifici o allergie della pelle, leggi attentamente l'elenco degli ingredienti, evitando tutti quelli che potrebbero irritare la pelle.

7. Confronta i prezzi

Non accontentarti del primo affare che vedi. Confronta i prezzi di diversi rivenditori per assicurarti di ottenere il miglior sconto possibile. Alcuni negozi possono offrire vantaggi aggiuntivi, come la spedizione gratuita.

8. Controlla le politiche di restituzione

Prima di effettuare un acquisto, controlla le politiche di restituzione del negozio. Questo è importante nel caso in cui cambi idea o il prodotto non funziona bene per la tua pelle.

9. Resta informato

Segui i tuoi marchi e rivenditori di prodotti di bellezza preferiti sui social media, iscriviti alle newsletter e attiva le notifiche dalle app dedicate. In questo modo sarai tra i primi a conoscere le offerte e le promozioni esclusive del Black Friday.

Black Friday beauty: dove fare i tuoi acquisti

Oltre ad Amazon, vi sono diversi negozi dove poter fare acquisti beauty per il Black Friday, come Sephora, Douglas, Pinalli, Abiby.it, Notino, Kiko, LookFantastic e molti altri ancora.

Ora che sai dove fare i tuoi acquisti, ti consigliamo di seguire tutti i nostri consigli, fare la tua lista dei desideri e aspettare il prossimo 24 novembre per gli sconti imperdibili del Black Friday.

