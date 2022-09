L’arte a difesa del pianeta

Il riscaldamento globale è un argomento di primissimo piano in questo periodo storico: il dibattito è più vivo che mai e coinvolge tutti. É logico quindi che il mondo dell’arte non rimanesse a guardare: negli ultimi anni molti artisti tramite le loro opere hanno denunciato i cambiamenti climatici, l’indifferenza dei leader mondiali e messo in discussione la società dei consumi. La presa di coscienza, per quanto riguarda i temi di livello mondiale, passa anche e soprattutto attraverso le arti visive, perché in grado, più di molti altri media, di cogliere il punto, indignare ed ispirare il cambiamento.

Da Megalò una mostra imperdibile di Jane Perkins

Dal 9 al 25 settembre al Centro Commerciale Megalò arriva la mostra "In Art we Recycle”, in cui l'artista Jane Perkins ricrea con materiali di riciclo alcune tra le più iconiche opere d’arte a livello mondiale. I quadri di Van Gogh, Leonardo, Warhol o Vermeer, ma anche famose fotografie ormai entrate nell’immaginario collettivo, rinascono a nuova vita grazie ad incredibili composizioni di oggetti riciclati - di plastica e non solo - come bottoni, perline, vecchi giocattoli, mollette… L’effetto finale è davvero sbalorditivo, ma il messaggio che c’è dietro è la cosa più importante: la lotta all’inquinamento e l’importanza del riciclo sono infatti temi importantissimi per il nostro presente ma soprattutto per il nostro futuro.

“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”: la famosa frase di Antoine-Laurent Lavoisier diventa la perfetta definizione del lavoro di Jane Perkins che potrete ammirare a Megalò. Ma la bravura dell’artista non si può raccontare a parole: dal perfetto accostamento di forme e colori alla scelta dei soggetti, tutto è studiato per creare meraviglia, sia guardando le opere da lontano che da vicino, per non farsi sfuggire neanche il minimo particolare.

Megalò: un impegno costante per un futuro migliore

Se volete scoprire i capolavori dell’arte del riciclo con i vostri occhi, vi aspettiamo da Megalò dal 9 al 25 settembre per la mostra "In Art we Recycle”. Sarà un modo originale e stimolante per riflettere sul tema della riduzione dell’impatto ambientale, che Megalò ha sempre sostenuto con tante iniziative concrete: dalla scorsa primavera, ad esempio, sono state introdotte diverse misure per diminuire il consumo di energia, come la riduzione delle lampade accese in Galleria e degli orari di accensione dei lampioni nei parcheggi, con un calo del -30% del consumo energetico. Inoltre, Megalò si impegna da tempo in attività volte a sensibilizzare i visitatori sull’ecosostenibilità e sull’importanza del riciclo, come testimoniano le comunicazioni #MegaGreen promosse sui social del Centro e questa nuova, imperdibile mostra ad ingresso gratuito.