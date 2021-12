Prendersi cura del territorio: come un’azienda locale gestisce il patrimonio immobiliare di Pescara

Gestione e manutenzione. Due attività essenziali per l’urbanistica di una città e per il patrimonio immobiliare della stessa. Vale a dire: scuole, musei, mercati, edifici pubblici. Ma anche illuminazione pubblica e semafori.

Molto spesso tendiamo a sottovalutare la cura e la dedizione di società che si occupano di questo aspetto essenziale. Eppure, per una cittadinanza attiva e sempre più consapevole della qualità dei propri servizi, è necessario saperne di più.

Pescara Energia: un servizio fondamentale

Un polo aziendale strategico e di primaria importanza per la Città di Pescara è Pescara Energia, che si occupa della gestione di 23.000 punti di pubblica illuminazione, della manutenzione degli impianti tecnologici dislocati sul territorio comunale e in 110 edifici comunali e della gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas per la città.

Riqualificazione di edifici scolastici

Particolare importanza la riqualificazione energetica degli edifici scolastici messa a punto nell’ultimo anno da Pescara Energia. Solo nel 2021 è stato messo mano a numerose scuole, quali: la Scuola Elementare e Materna Fontanelle, in via Tirino; la Scuola Materna e Elementare Borgomarino in via Puccini; la Scuola Materna in via Monte Bove; l’Asilo Nido in via del Santuario; gli Asili Nido Benedetto Croce e Colle Marino, via Rigopiano e via Vespucci.

La riqualificazione delle scuole è l’obiettivo prioritario dell'amministratore unico dell’azienda Giuliano Diodati nonché dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Masci, che vede tra i punti essenziali del suo programma proprio il risparmio energetico a favore dei cittadini.

Per la riqualificazione energetica di queste scuole sono stati investiti oltre 3 milioni di euro. Per il biennio 2022-2023 sono previsti oltre 20 milioni di euro di investimenti.

Gas e illuminazione

Dal 2006 Pescara Energia è gestore della rete per la distribuzione di gas metano per la città di Pescara. L’ambito territoriale cui si rivolge Pescara Energia comprende più di 40 comuni per un totale di quasi 350.000 abitanti in una superficie di circa 2000 kmq.

Dal 2007, inoltre, Pescara Energia gestisce gli impianti di pubblica illuminazione della città di Pescara. A questo si unisce ovviamente la manutenzione ordinaria e la programmata e preventiva degli impianti di illuminazione stradale e degli impianti semaforici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Premio Industria Felix a Pescara Energia

Il 25 Novembre scorso la società ha vinto il Premio Industria Felix – L’Italia che compete, riconoscimento assegnato a 160 società di capitali con sede legale in Italia, che si sono distinte tramite i risultati di bilancio. Un onore non solo per la città di Pescara, ma anche per tutto l’Abruzzo, che ha visto tra i vincitori anche altre 4 aziende.

Questo premio è stato assegnato sulla base di criteri oggettivi e di un indicatore di affidabilità finanziaria, il Cerved Group Score Impact , appartenente a una delle più importanti agenzie di rating in Europa. In alcuni casi viene tenuto conto anche del bilancio/report di sostenibilità o della Dichiarazione non finanziaria per le aziende che ne sono in possesso.