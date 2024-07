Zucchero in concerto a Pescara con tappa in un ristorante di pesce della riviera

Il concerto all’Adriatico del 2 luglio è stato molto atteso, una data aggiunta in un secondo momento all’imponente tour Overdose d’amore 2024. Ma Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, oltre a incendiare lo stadio Cornacchia ha fatto anche una tappa sulla riviera.

Ha infatti assaporato le prelibatezze della cucina pescarese di pesce in un noto locale sul lungomare. E, come sempre, non è mancato il selfie con i titolari.

“Sugar” è stato Da Bacone, ristorante direttamente sulla spiaggia. In stile casual – felpa e jeans, occhiali da vista e cappellino “gadget” con il suo nome d’arte ricamato a contrasto – ha posato per le consuete foto di rito, prontamente postate nelle stories del ristorante.

Intanto anche la sua band è stata avvistata poco prima sempre nel centro di Pescara. Kate Dyson (chitarra), Polo Jone (basso), Nicola Peruch (pianista) e Peter-John Vettese (piano e tastiere) sono invece stati da Arrosticini e Vini (via Cavour) lasciando le loro firme impresse sulle tovagliette con tanto di dedica.