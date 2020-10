Zucca con fagioli all’abruzzese: il comfort food autunnale, perfetto per Halloween

È un tipico piatto della tradizione abruzzese, una pietanza che non manca quasi mai sulle tavole autunnali. Si tratta di zucca e fagioli, un vero e proprio comfort food, gustoso e nutriente seppur sia considerato un piatto povero di origine contadina.

Può essere considerato un contorno, un piatto unico, se accompagnato da crostini di pane, o un antipasto.

È composto dalla zucca, tipico ortaggio autunnale e rappresentativo della festa di Halloween. Ricordiamo che la zucca è nota per le sue molteplici proprietà e per i numerosi benefici, dall’azione diuretica a quella calmante. Contiene vitamina A, calcio, potassio, sodio, magnesio, fosforo e vitamina E.

Allo stesso tempo anche i fagiolini sono ottimi per l’organismo, in quanto contengono diversi tipi di vitamine, potassio, ferro, calcio, zinco e fosforo.

Vediamo allora come si preparata la ricetta abruzzese zucca con fagioli che, visto che quest’anno Halloween lo trascorreremo perlopiù in casa, è perfetta da gustare in famiglia.

Ingredienti

1,5 kg zucca gialla

250 g fagioli secchi

2 spicchi d’aglio

trito di cipolla, carota, sedano

olio evo q.b.

sale q.b.

peperoncino q.b.

Preparazione:

Mettere a bagno i fagioli per una notte. Mondare la zucca e tagliarla a pezzi per poi cuocerla in forno a 180 gradi per un’ora o quanto basta per farla asciugare. Per una notte far scolare la polpa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giorno dopo bisogna cuocere i fagioli in acqua salata mentre in un altro tegame bisogna preparare il soffritto con olio, aglio e il trito di cipolla, carota e sedano. In seguito aggiungere la zucca, versare due mestoli d’acqua e poi far cuocere con coperchio a fiamma media per un quarto d’ora. Successivamente unire i fagioli, aggiungere sale e peperoncino a piacere e fare cuocere per altri dieci minuti. Servire caldo o freddo a seconda dei gusti.