Lo zì pret sarà (di nuovo) la soluzione per riscaldarsi questo inverno? Tutto sull’antico strumento abruzzese

Il nome in alcuni evoca vecchi ricordi, mentre in altri non ricorda alcunché. Questo perché lo zì pret, o prete nel letto, è un antico strumento anche piuttosto ingombrante, che si utilizzava per scaldare il letto. In barba a tutti i moderni mezzi che richiedono la corrente elettrica. Ma cos’è effettivamente lo zì pret? E perché potrebbe rappresentare la più economica soluzione per scaldare le notti d’inverno?

Lo zì pret, nome dialettale del prete nel letto, non prevede affatto la partecipazione di una figura umana sotto le coperte. Si tratta di uno strumento, anzi di due: una struttura simile a una gabbia e un braciere.

In poche parole si infilava nel letto, sotto le coperte, questa struttura caratterizzata da una serie di assi che consentivano di alzare le lenzuola e riporre al centro un braciere. La struttura-gabbia è il prete. Lo scaldino, in tal senso il braciere, veniva posto al centro per poter rilasciare calore tra materasso e coperte.

Con l’avvento dei termosifoni e dello scaldasonno, lo zì pret è stato messo da parte, ma visti i rincari di luce e gas, potrebbe effettivamente tornare utile a molti per risparmiare senza soffrire il freddo.