Zeppole di San Giuseppe all’abruzzese: una gustosa ricetta per la festa del papà

Anche se le zeppole all’abruzzese sono tipicamente aquilane, questi gustosissimi dolcetti sono diffusi in tutta la regione. E, per chi non le conoscesse, sono diverse da quelle napoletane – fritte o al forno – perché non prevedono la crema pasticciera e la tipica amarena in cima.

Le zeppole all’abruzzese di San Giuseppe, perfette per festeggiare la festa del papà, si presentano come delle ciambelline fritte ricoperte di zucchero semolato e caratterizzate da un tipico nodo basso. Al loro interno ci sono patate, miele e vino cotto.

Ricetta delle zeppole all’abruzzese

Di seguito vediamo gli ingredienti e come preparare le zeppole abruzzesi.

Ingredienti

1 uovo

1 patata lessata (150 grammi è il peso già lessata)

100 ml di acqua

100 ml latte

8 g di lievito di birra

330 g di farina (230g forte W350- 100g tipo 00)

20 g di semolino

buccia di 1/2 limone

1 cucchiaino di miele

50 g di burro

50 g di zucchero

1 pizzico di sale

2 cucchiaini di mosto cotto

olio di semi

zucchero semolato

Preparazione

Schiacciare la patata già lessata in una ciotola. Sciogliere il lievito di birra nell’acqua a temperatura ambiente. Mettere nella planetaria, o in una ciotola, patata, farina e semolino, zucchero, buccia grattugiata del limone e miele.

Mettere poi i liquidi, quindi latte, acqua con lievito e mosto cotto. Azionare la frusta elettrica. In seguito aggiungere l’uovo e un pizzico di sale. Aggiungere successivamente il burro ammorbidito a piccole dosi.

Mettere il composto a lievitare in un luogo asciutto per circa 2 ore, fino al raddoppio del suo volume.

Spostare l’impasto su un piano di lavoro infarinato. Allargare l’impasto con le mani, staccare dei pezzetti e formare dei cilindri per fare delle ciambelle con un fiocchetto.

Lasciar lievitare per altri 30 minuti almeno e poi friggere le ciambelline nell’olio caldo.

Una volta cotte, metterle sulla carta assorbente e passarle nello zucchero semolato.