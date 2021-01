Yousit, la cover antivirale per tutte le sedute pubbliche dell’abruzzese Daniela Lefoer

Daniela Lefoer è una stilista abruzzese, originaria di Roseto degli Abruzzi ma trentina d’adozione, che, spinta dalla necessità di una maggiore protezione a fronte dell’emergenza Covid, ha creato Yousit, una cover universale e regolabile che si adatta a tutte le sedute pubbliche.

Si applica con estrema facilità e in pochi secondi così da tutelarsi da acari, batteri, virus, funghi, polvere, o semplicemente dallo sporco presente sui sedili dei mezzi e di altri luoghi, come bar, ristoranti e sale d’attesa.

La cover – piccola, leggera (140 grammi) e facile da piegare e riporre nel suo astuccio – è realizzata in cotone organico certificato Gots da Icea lavorato in Italia. I cascami sono destinati al riciclo, con packaging compostabile trattato con antivirale e antibatterico, per renderlo sempre pulito ed esente da lavaggio a macchina.

La miscela usata è Viraloff di Polygiene, un trattamento permanente che dura anni: una barriera tra noi e i microrganismi, già testato per il Covid-19. Oltre il 99% dei virus nell’arco di due ore cessa la propria attività secondo lo standard internazionale Iso18184:2019 (Sars-Cov-2, H3N2, H1N1).

La produzione di Yousit potrà essere finanziata attraverso il sito di crowdfunding www.produzionidalbasso.com. La raccolta è attiva dal 27 gennaio al 3 marzo 2021.