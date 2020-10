X Factor: l’abruzzese Casadilego arriva ai Live superando i Last Call con una performance emozionante

La giovane Elisa Coclite, in arte Casadilego, abruzzese doc, ha incantato con la sua voce profonda e cristallina, superando anche l’ultima fase delle audizioni, i Last Call, ed entrando di fatto nella squadra delle Under Donne capitata dal giudice Hell Raton, new entry di questa edizione del talent targato Sky.

Nella serata di ieri, giovedì 22 ottobre, è andata in scena l’ultima fase in cui tutto è stato deciso e Casadilego ha emozionato ancora. Ha emozionato come aveva già fatto.

Voce e piano, ha dato la sua personalissima interpretazione di Kitchen Sink dei Twenty One Pilots.

Ha convinto Hell Raton, i suoi ospiti Lazza e Mara Sattei, e le altre aspiranti. E si è assicurata l’accesso diretto ai Live show di X Factor 2020.