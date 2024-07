Mette dei volantini per ritrovarla: “Cerco te, Rita”

L’ha incontrata al supermercato Carrefour di Montesilvano e ora spera di rivederla. Per riuscire nell’intento, ha messo dei volantini con un messaggio chiaro rivolto a Rita, una donna che, a quanto pare, lavora alla Asl di Pescara.

Non si sa molto altro, se non che l’incontro risale allo scorso 3 maggio. Della persona che ha affisso l’annuncio non conosciamo altri dettagli, ma per farsi ritrovare da Rita, fa sapere che ogni venerdì alle 21 sarà al Carrefour di Montesilvano, per rincontrare la donna tra gli scaffali del supermercato.

L’annuncio è stato messo in vari punti della città, anche su un palo della Asl vicino la questura.

Intanto il messaggio sta facendo il giro del web tra i gruppi Facebook di Montesilvano e c’è chi si sta adoperando per ricondividere la foto dell’annuncio e altri, più curiosi, che sperano nel lieto fine ma vogliono anche assistere all’incontro. C’è infatti chi scrive: “Rita!!! Prima di farti viva a Carrefour facci un cenno così verremo a sbirciarvi pure noi per poi farvi un applauso”.