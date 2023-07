Valentina da Pescara che circumnaviga la Sicilia in bici con Xavier e un cagnolino

Un periplo di 1200 chilometri per girare in bicicletta tutta la Sicilia. È questa l’affascinante sfida di una coppia di giovani fidanzati: la pescarese Valentina e lo spagnolo Xavier.

I due, che hanno una forte passione per lo sport, hanno pedalato circumnavigando l’isola e toccando tutte le coste possibili in 20 giorni, come mostra il video postato su PalermoToday.it.

Lui, che in Sicilia non ci era mai stato, è stato spronato da Valentina, che gli ha proposto di usare delle bici “non elettriche” per visitare gli incantevoli luoghi di questa splendida terra.

Mondello, Catania, Portopalo di Capo Passero, Castellammare del Golfo e infine Palermo.

Tessono le lodi di una terra magnifica, dove ospitalità, cultura gastronomica e arte sono ai massimi livelli. Panorami stupendi, luoghi d’incanto ma c’è un altro lato della medaglia: la sporcizia.

I due sportivi sottolineano nel video conclusivo di questa avventura quanto la Sicilia sia tanto bella quanto sporca. La spazzatura è ovunque, lungo le strade e sulle spiagge. L’invito dei due è quello di usare i cassonetti dei rifiuti, di tenere di più alla propria terra, di salvaguardarla e avere una maggiore cura dell’ambiente in cui si vive.

Addirittura il cagnolino che è con loro è stato ritrovato proprio nell’immondizia a Palma di Montechiaro. La cucciola, per onorare una terra splendida, è stata chiamata infatti Sicilia.