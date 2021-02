Vaccino anti-Covid: quando sarà il mio turno? Un sito stima la data presunta

Il piano strategico per la vaccinazione anti-Covid è ormai in funzione, con un calendario ben preciso e un ordine di priorità da rispettare. Prima gli operatori sanitari, gli ultra 80enni, i soggetti con patologie e man mano tutti gli altri. La domanda è lecita: quando sarà il mio turno?

Cresce l’ansia e l’impazienza in attesa che arrivi il proprio turno per il vaccino anti-Covid ma c’è un sito che offre la possibilità di usare un calcolatore gratuito, in grado di stimare una data per la prima e la seconda dose.

Si tratta di una startup polacca che ha messo a punto un software estremamente semplice, che si basa su poche informazioni in grado di calcolare quando ogni persona sarà chiamata a vaccinarsi. Ovviamente è un’attesa ipotetica e il calcolatore, disponibile su Omnicalculator.com non è ufficiale. Eppure in tanti l’hanno già utilizzato.

Come funziona?

Bisogna inserire i propri dati, quindi età e eventuali patologie. In assenza di queste ultime e se si appartiene a una fascia d’età considerata non a rischio, ad esempio 30-40 anni, il responso è:

"Prendendo in considerazione il tuo profilo, ci sono tra 21.227.196 e 34.577.605 persone davanti a te nella coda per il vaccino in Italia. Prendendo in considerazione il tasso di vaccinazione pari a 1.166.000 a settimana e il tasso di copertura vaccinale pari a 70.8%, dovresti ricevere il vaccino tra il 6/11/2021 e il 15/4/2022. Invece la seconda dose ti dovrebbe essere somministrata tra il 27/11/2021 e il 6/5/2022. Tuttavia, sei nella categoria alla quale potrebbe essere somministrato il vaccino di AstraZeneca e perciò potresti ricevere la tua dose prima, a seconda della disponibilità".