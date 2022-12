Torcinelli abruzzesi: la ricetta dei dolcetti fritti con ripieno di uva passa e semi di anice

Dolci abruzzesi tipici del periodo natalizio, i torcinelli sono una vera bontà. Chiamati in dialetto “li turcinill”, o altre lievi varianti, i torcinelli sono dolci fritti e per questo semplici ma buonissimi.

Si chiamano così perché si presentano in una forma allungata (circa 15-20 cm di lunghezza) e attorcigliata.

Dorati e croccanti, sono realizzati con un impasto lievitato a base di patate, ripassati nello zucchero subito dopo la cottura, e possono essere arricchiti da uva passa e semi di anice, anche se ognuno poi rivista il ripieno come preferisce.

Ingredienti

430 gr di patate

330 gr di farina

70 gr di latte

25 gr di lievito di birra fresco (1 cubetto) o una bustina di lievito secco

1 uovo

1 bicchiere di vino bianco

1 pizzico di sale

una scorza di limone

olio di semi

zucchero

Come preparare i torcinelli

La preparazione dei torcinelli è abbastanza semplice e anche piuttosto veloce, tempi di riposo a parte. Innanzitutto lessare, pelare e schiacciare le patate.

In una ciotolina sciogliere il lievito di birra in acqua tiepida.

In un’altra ciotola amalgamare prima patate e uovo, poi aggiungere latte, farina, zucchero, sale, lievito e scorza di limone. Bisogna ottenere un impasto denso e compatto, da far poi lievitare per 3 ore e ottenere l doppio del volume del panetto.

Prendere una padella molto ampia e riscaldare dell’olio per friggere i torcinelli.

Prelevare un po’ di impasto, attorcigliarlo e allungarlo per poi metterlo nell’olio bollente e farlo dorare. Infine togliere il torcinello dall’olio, scolarlo e poggiarlo delicatamente su un piatto con carta assorbente e passarlo nello zucchero.

Nel caso in cui voleste aggiungere il ripieno, il momento giusto per farlo è dopo la lievitazione, prima di impastare nuovamente per poi realizzare manualmente i vostri dolcetti.