Terme in Abruzzo, per un soggiorno all’insegna del benessere

Tra le tante meraviglie della nostra regione non mancano le terme naturali, che sgorgano principalmente dalle sorgenti ai piedi della Majella. Le più famose sono certamente le terme di Caramanico, nel Pescarese, ma non sono le uniche.

Terme di Caramanico. Punto di riferimento in tutto l’Abruzzo e non solo, si distinguono per sorgenti sulfuree e oligominerali. Tra relax e benessere, le terme di Caramanico offrono ovviamente un’azione benefica e salutare ma sono interessanti anche dal punto di vista geografico. Il borgo, uno dei più belli d’Italia, si trova incastonato nel parco della Maiella, immerso nella valle dell’Orfento e vanta scenari naturali meravigliosi.

Terme di Canistro. Si trovano nella Valle Roveto a 750 metri di altitudine. Le sorgenti sono note sin dall’epoca romana. Le acque benefiche e pure sono filtrate dalla roccia calcarea dei Monti Simbruini-Ernici e caratterizzate da minerali preziosi.

Terme di Popoli. Sempre nel Pescarese ci sono le terme di Popoli, le acque sgorgano dalla sorgente De Contra caratterizzata da un’elevata quantità di zolfo. Sono particolarmente terapeutiche, utili per alleviare i disturbi intestinali, del fegato, della pelle e delle vie respiratorie.

Terme di Raiano. Le acque sulfuree della Valle Peligna sono utili per trattamenti contro i disturbi delle ossa, dei muscoli e delle vie respiratorie. La Solfa, nome della sorgente, si contraddistingue per l’acqua oligominerale dalle proprietà diuretica e purificante.