Telefono Amico: la maratona di Natale per confortare le persone sole durante le feste

Telefono Amico è un servizio svolto da volontari in tutta Italia che rispondono alle chiamate di persone generalmente sole, che desiderano parlare con qualcuno e superare il peso della solitudine. Peso che diventa ancor più grande durante le festività. Motivo per cui, per l’ottavo anno di fila, Telefono Amico sarà attivo 24 ore su 24 dalle 10 del 24 dicembre fino alla sera del 26 dicembre.

Una vera e propria maratona natalizia per rispondere alle telefonate delle persone che trascorreranno le feste da sole e che necessitano di una voce amica.

Dall’altra parte della cornetta ci saranno 500 volontari pronti a dare conforto e donare un sorriso a chi è in difficoltà.

“Le feste di Natale sono un periodo particolarmente difficile per chi si sente solo e lo sono ancora di più oggi considerando che, a causa della pandemia, incontrarsi e festeggiare in compagnia di amici e famiglia è ancora difficoltoso. Nel 2020 in tre giorni, dalle 10 del 24 alla mezzanotte del 26 dicembre, abbiamo ricevuto oltre 500 richieste d’aiuto. Il 41% in più rispetto al Natale precedente, pre-pandemia” ha dichiarato Monica Petra, presidente di Telefono Amico Italia.

Il numero da chiamare è lo 02 2327 2327.

È attiva la raccolta fondi “Regalare Ascolto”, per sostenere Telefono Amico e tutti i volontari che si impegnano ogni giorno per sostenere il valore dell’ascolto; è possibile farlo a questo link.