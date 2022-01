Il segreto di una buona chitarra sta tutto nel telaio

Prima ancora di scoprire le ricette per preparare la pasta alla chitarra abruzzese, bisogna necessariamente scegliere un buon tipo di pasta, o meglio ancora realizzarla con le proprie mani. Il segreto per averne una buona e genuina è quello di prepararla con la chitarra originale. Si tratta di uno strumento in legno, che ricorda quello musicale da cui prende il nome.

La chitarra è un telaio di legno di faggio e corde, che dà il nome alla pasta, nient’altro che spaghetti o maccheroni all’uovo dall’aspetto leggermente squadrato dalla consistenza porosa così da assorbire il condimento.

Il telaio è stato ideato dai setacciari abruzzesi per rendere più facile il lavoro delle massaie.

Per realizzare la pasta alla chitarra bisogna lavorare la sfoglia di grano duro, uova e sale, da far riposare e poi messa sul telaio. Passare il mattarello fino a ottenere le striscioline, realizzate grazie ai fili dell’attrezzo.