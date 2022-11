Uno sciame di stelle cadenti illuminerà il cielo notturno d’autunno: quando e come vederlo

In genere siamo soliti puntare gli occhi al cielo ad agosto, in occasione della notte di San Lorenzo, per osservare il magnetico e strepitoso spettacolo delle stelle cadenti. Tuttavia si tratta di un evento che si ripete anche in altre occasioni e stagioni. Persino in autunno.

Per la meraviglia degli occhi, e non solo, basterà osservare il cielo notturno nella notte tra il 21 e il 22 novembre. In questa occasione sarà possibile osservare uno sciame di stelle cadenti.

Dalle ore 23.30 del 21 novembre 2022, e per circa 30 minuti, si assisterà al picco delle alfa Monocerontidi.

La Uai, (Unione Astrofili Italiani), fa sapere che dal 1995 è possibile osservare questo meraviglioso momento in cielo.

Il radiante da tenere d’occhio e dal quale partiranno le stelle cadenti si trova tra le costellazioni del Cane Minore e dell’Unicorno.

Lo spettacolo sarà ben visibile grazie alla totale assenza di disturbo lunare, visto che la prossima Luna Nuova è prevista il 23 novembre.