Stefano De Martino esce allo scoperto sui social: la pescarese Martina gli piace davvero

Da quando Chi Magazine ha pubblicato alcuni scatti in cui riconosciamo il conduttore e ballerino Stefano De Martino in compagnia della sua , è partita la caccia al dettaglio per capire se la relazione sia effettiva.

Per farlo, basta dare uno sguardo ai social dei due per notare le attività e i possibili follow. Ma Stefano De Martino, che ormai sembra proprio non voler nascondere la sua storia, che forse procede già da tempo, ha mostrato il suo interesse per Martina Trivelli sui social.

In fondo basta un like, quello che finora nessuno aveva notato e che il giornalista specializzato in gossip Gabriele Parpiglia ha mostrato chiaramente dal suo account Instagram.

Se finora De Martino ha fatto di tutto per tenere la relazione segreta, ora è pronto a mostrarla attraverso qualche like su Instagram rivolto alla giovane pescarese, che qualcuno ha definito “la copia di Belen”, la sua ex storica dalla quale ha un figlio, Santiago De Martino.

Ma basta davvero un like per ufficializzare la love story tra i due? Non resta che scoprire nuovi aggiornamenti e avvistamenti della coppia, per capire se – proprio come Belen con Elio Lorenzoni – fanno sul serio.