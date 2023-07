Una spiaggia abruzzese tra le migliori 50 d’Italia

Il noto portale Holidu, uno dei maggiori per quanto riguarda le prenotazioni di case e appartamenti vacanza d’Europa, ha stilato una classifica delle top 50 migliori spiagge italiane 2023. Tra queste ce n’è anche una in Abruzzo.

La lista conta un numero importante di località in Sardegna. L’isola, infatti, vanta ben 39 posizionamenti su un totale di 50: un dominio assoluto. La Sardegna stacca di molto la seconda e la terza classificata, ovvero Liguria e Puglia, che contano solamente tre spiagge ciascuna, che tutte e tre le regioni trovano spazio sul podio. Le spiagge in questione sono orto Selvaggio, Boccadasse e Porto Pino, rispettivamente in Puglia, Liguria e Sardegna.

E per quanto riguarda l’Abruzzo? C’è una spiaggia che ha ricevuto un buon numero di reazioni social. Specifichiamo, infatti, che le migliori spiagge sono state scelte in base al numero di reazioni generate su Instagram e TikTok.

L’unica abruzzese in classifica, al posto numero 48, si trova in provincia di Chieti, nello specifico a Marina di San Vito. Si tratta di Calata Turchino, un posto incantevole che offre uno scenario pazzesco e natura incontaminata.