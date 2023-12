Sparkle 2024: due spumanti del Pescarese premiati con le 5 sfere

Ci sono anche due spumanti del Pescarese nella nuova guida ai migliori spumanti secchi italiani Sparkle 2021, giunta alla 22esima edizione, edita dalla storica rivista di enogastronomia Cucina & Vini. La presentazione e premiazione è avvenuta a Roma lo scorso 2 dicembre al Parco dei Principi Grand Hotel & Spa. 91 le etichette premiate con le ambite 5 sfere, tra le 870 presenti in guida.

Anche l’Abruzzo si porta a casa il premio più alto grazie a 2 etichette provenienti dalla stessa cantina. Si tratta di un’azienda del Pescarese, nello specifico di Rosciano. Le 5 sfere se le porta a casa Marramiero con Brut e Rosé Brut.

La regione più rappresentata è la Lombardia, grazie ai 32 riconoscimenti ricevuti, 28 appartenenti alla denominazione Franciacorta Docg, 4 all’area dell’Oltrepò Pavese; a quota 22 il Trentino, con soli Trento Doc; segue, con 17 premi il Veneto, tutti Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, salvo un Lessini Durello; poi Piemonte (7), Alto Adige (4), Abruzzo (2), Lazio (2), Puglia (2) e Sicilia (2).

“Come ogni anno mettiamo in scena una giornata dedicata al meglio dell’arte spumantistica italiana – sottolinea Francesco D’Agostino, direttore di Cucina & Vini e curatore della guida – dopo una stagione di assaggi davvero entusiasmante che conferma l’estrema qualità delle bollicine del nostro Paese, supportata da una produzione altrettanto positiva nei numeri. Il comparto degli spumanti secchi cresce senza sosta da vent’anni, in modo quasi vertiginoso, affermandosi come uno dei fenomeni più sorprendenti dell’attuale mercato vitivinicolo. In termini di produzione, rileva Icqrf, nell’ultima campagna vitivinicola, dal primo agosto del 2022 fino al 31 luglio del 2023, si contano un miliardo e cento milioni di bottiglie, con una perdita di solo trentacinque milioni, poco più del 3% di riduzione. Se osserviamo le esportazioni, i dati consolidati da gennaio ad agosto 2023 (Istat) fanno registrare un incremento in valore del 3,8% e una riduzione in volume del 2%, che ha portato il prezzo medio della bottiglia da 5,5 euro a 5,9. Siamo quindi in un settore che ha ancora molto da offrire, partendo dal valore dei nostri territori e dal savoir faire delle nostre aziende, elementi che sanciscono la qualità delle bollicine tricolore nel mondo”