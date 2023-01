Gli spaghetti migliori secondo Altroconsumo

Gli italiani amano la pasta ed è una cosa risaputa e, tra i vari formati, ci sono gli spaghetti. Simbolo dell’eccellenza culinaria del nostro Paese, gli spaghetti devono essere di buona qualità, per tenere la cottura e accogliere il sugo. Motivo per cui Altroconsumo ha preso in considerazione 22 marchi di spaghetti per riuscire a trovare i migliori tra i brand più conosciuti e quelli meno noti e primo prezzo.

La maggior parte dei campioni ha ottenuto un punteggio complessivo piuttosto alto, dal buono all’ottimo.

Vediamo allora chi ha vinto nelle varie categorie elette da Altroconsumo.

Il migliore del test se l’è aggiudicato Barilla con gli spaghetti al bronzo.

A due brand è andato il titolo del miglior acquisto: ci riferiamo agli spaghetti di Pasta Reggia e Cellino.

In classifica troviamo anche dei prodotti abruzzesi, come gli spaghetti De Cecco, che hanno ottenuto un punteggio totale di 74 punti.

Di seguito la classifica:

Barilla, spaghetti al bronzo

Italiamo Lidl, spaghetti di Gragnano IGP

Armando, lo spaghetto

La Molisana, spaghetti 15

Granoro, dedicato spaghetti n180

De Cecco spaghetti n12

Pastificio Liguori spaghetti Gragnano IGP

La Marca del Consumatore spaghetti

Pasta Reggia spaghetti 19

Alce Nero spaghettoni Cappelli biologico

Agnesi spaghetti n3

Selex spaghetti n4

Garofalo spaghetti n2

Voiello Lo spaghetto n104

Barilla spaghetti n5

Tre Mulini Eurospin spaghetti

Cellino spaghetti

Tra i peggiori del test di Altroconsumo troviamo, a partire dal punteggio più alto di 62 punti: