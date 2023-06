Curiosità e riti legati al solstizio d’estate, il giorno in cui inizia ufficialmente la bella stagione

L’estate inizia il 21 giugno, giorno conosciuto anche come solstizio d’estate. È in questa giornata che godiamo del maggior tempo di luce solare, l’inizio dell’estate astronomica che ci regala circa 15 ore di sole.

Anche se nel corso degli anni abbiamo assistito a un lievissimo rallentamento della rotazione terrestre, che ha influito negativamente sul numero di ore di luce godibili, alcuni fenomeni geologici, come lo scioglimento delle calotte polari, hanno comunque accelerato il moto.

Nel giorno del solstizio d’estate il sole raggiunge il punto di massima declinazione nel suo moto apparente lungo l’eclittica.

Il solstizio d’estate 2023 avverrà alle ore 16.58 (ora italiana).

Storie, curiosità e riti

Il giorno del solstizio d’estate anticamente ha generato numerose credenze ed è legato a un momento perfetto per scacciare via gli spiriti maligni e festeggiare l’arrivo della bella stagione. Danze e rituali erano all’ordine del giorno tra i pagani, che bruciavano per l’occasione erba vecchia e ballavano intorno al fuoco.

La figura di San Giovanni Battista (santo del 24 giugno) si intreccia con il solstizio d’estate. In questo giorno si prevede di creare un mazzolino fatto di iperico, artemisia (cintura del diavolo), ruta, mentuccia, prezzemolino, rosmarino, aglio e lavanda, a scopo beneaugurale.

Se vi trovate in Inghilterra o se volete restare affascinati da uno spettacolo naturale, vi consigliamo un salto a Stonehenge. Qui, nel giorno del solstizio d’estate, un raggio di sole passa attraverso il trilite illuminando l’altare del sito archeologico.