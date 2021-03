Soffione alla ricotta, una bontà tutta abruzzese: la ricetta e i passaggi

Uno dei dolci tipici abruzzesi è il soffione alla ricotta, una prelibatezza che può essere preparata per colazione o gustata a merenda. Ma come si prepara?

Di seguito vi proponiamo la ricetta del soffione alla ricotta, con tutti gli ingredienti e i passaggi per ottenere un dolce soffice e buonissimo Made in Abruzzo.

Ingredienti

Per la base:

250 grammi di farina

2 uova

30 ml di olio

50 grammi di zucchero

30 ml di acqua se necessario

Per il ripieno:

600 grammi di ricotta sgocciolata

120 grammi di zucchero

1 pizzico di zafferano

buccia di limone grattugiata

4 uova

Preparazione

Preparare la base lavorando la farina con olio, uova e zucchero; se serve, aggiungere un po’ di acqua. Riporre il composto in frigo.

Per il ripieno: lavorare uova e zucchero fino a renderle spumose, aggiungere ricotta, zafferano e buccia di limone. Il composto alla fine dovrà risultare cremoso.

Stendere la frolla per un diametro superiore a quello dello stampo, facendo in modo che esca dai bordi di 5-6 centimetri. Una volta foderato lo stampo, fare una croce in corrispondenza del foro, versare il ripieno e ripiegare i lembi del centro verso l'interno, sul ripieno, facendo poi lo stesso con i bordi esterni in modo da coprire l'impasto.

Infornare a 180 gradi in forno preriscaldato per circa 50 minuti.