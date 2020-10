Tutti i sindaci di Pescara dal 1946

Sono tanti i sindaci di Pescara che si sono succeduti dal 1946 in poi, ossia dalla nascita della Repubblica Italiana.

Prima di tale data, quindi durante il Regno d’Italia, la carica di sindaco veniva assegnata prima dal governo, poi dal consiglio comunale e in seguito, dal 1926 al 1944, ancora dal governo, che sceglieva i podestà. Dal ’44 al ’46, invece, il sindaco Italo Giovannucci è stato nominato dal Comitato di Liberazione Nazionale e, in seguito, è diventato anche il primo sindaco di Pescara, eletto nel 1946 dal consiglio comunale. La carica l’ha ricoperta per 5 anni, quindi fino al 1951.

Di seguito l’elenco di tutti i sindaci di Pescara prima eletti dal consiglio comunale e poi dal popolo.

Sindaci eletti dal Consiglio comunale (1946-1993)

Italo Giovannucci, Partito Socialista Italiano, dal 1946 al 1951

Vincenzo Chiola, Partito Comunista Italiano, dal 1951 al 1956

Antonio Mancini, Democrazia Cristiana, dal 1956 al 1960 e dal 1960 al 1963

Gaetano Novello, Democrazia Cristiana, in carica dal 1963 al 1971

Giuseppe D'Incecco, Democrazia Cristiana, dal 1971 al 1973

Alberto Casalini, Democrazia Cristiana, dal 1973 al 1985

Gabriella Bosco, Democrazia Cristiana, dal 1985 al 1986

Nevio Piscione, Democrazia Cristiana, dal 1986 al 1988

Michele De Martiis, Democrazia Cristiana, dal 1988 al 1990

Giuseppe Ciccantelli, Democrazia Cristiana, 1990 al 1993

Sindaci eletti direttamente dai cittadini (dal 1993)