Shein arriva a Pescara: il colosso del low cost aprirà un pop-up store

Sarà inaugurato il prossimo 24 luglio il pop-up store di uno dei brand low cost più in voga negli ultimi anni: Shein.

Il colosso cinese specializzato principalmente in moda a bassissimo costo aprirà il suo Shein Summer Ville, un nuovo pop-up store, a Pescara.

Dal 24 al 28 luglio, il famoso marketplace animerà infatti le vie di Pescara e darà la possibilità di vivere un'esperienza di shopping unica, ma soprattutto fisica.

Non è la prima volta che Shein fa tappa in Italia: il pop-up tour del brand di moda e lifestyle ha infatti già animato le principali città italiane, come Milano, Torino, Napoli, Roma e Catania proponendo temporary store esperienziali con una selezione di proposte cool e varie attività di intrattenimento.

"Summer Ville" di Shein a Pescara rappresenta la tappa finale del Summer Tour organizzato in collaborazione con Klarna, il brand di shopping service: quattro giorni di intrattenimento itinerante grazie a uno speciale van che ha proposto attività di beauty and make-up, animando le spiagge di prima di Rimini e poi di Pescara, dando un assaggio al pubblico prima dell'attesissimo negozio temporary.

Shein Summer Ville non sarà solo uno spazio aperto al pubblico dedicato allo shopping, al divertimento e all'esplorazione delle ultime tendenze fashion, beauty e home, ma anche un luogo in cui le persone potranno rilassarsi e godersi una varietà di attività.

Ad animare l'atmosfera, ci sarà una ruota della fortuna, dove i visitatori potranno vincere sconti e numerosi premi mentre esploreranno le varie categorie di prodotto più amate: dalle linee kids alla esclusiva Shein X, dal mondo Home alla sezione costumi, fino ad arrivare all'abbigliamento uomo e donna, concludendo con un beauty bar per sperimentare make-up look freschi per l’estate.

In aggiunta, i visitatori potranno usufruire di un chiosco per rinfrescarsi con bevande fresche, rilassarsi con gli amici in aree esterne ombreggiate e godersi esclusivi dj set.

Il design del negozio vuole trasmettere la spensieratezza di una giornata estiva al mare, con decorazioni in tonalità pastello che ricreano l'atmosfera distesa di un pomeriggio di relax sulla spiaggia.

Il pop-up di Pescara rappresenta il prossimo passo della strategia di Shein legata ai negozi fisici, nell’ambito della quale il brand si espande per rafforzare il legame tra il brand e la sua community, che sempre più ama vivere un'esperienza al di fuori del digitale.

"Summer Ville" di Shein sarà aperto al pubblico da mercoledì 24 luglio fino a domenica 28 luglio, dalle 11 alle 20 a Pescara.