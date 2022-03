Al Megà la prima sfilata di Archetipi, in occasione della festa internazionale della donna 2022

Si terrà in occasione della festa internazionale della donna, domani 8 marzo 2022, la prima sfilata della collezione Archetipi, brand della fondatrice e stilista Daniela Consalvo. Saranno 35 i modelli che sfileranno all’interno della sala della discoteca Megà di Pescara e che mostreranno uno stile semplice e minimale pensato per una donna dalla personalità decisa e forte.

A rivelarlo sono proprio le parole della designer, pugliese di nascita ma abruzzese di adozione:

“La donna di Archetipi è una donna libera, che basta a sé stessa. I suoi abiti sono semplici ma definiti. La sua personalità è forte, ma non ha paura di mostrare gli aspetti più fragili".

L’atelier, che ha sede a San Giovanni Teatino, esprime al meglio la classe imprenditoriale femminile, rappresentante del tessuto di micro e medie imprese abruzzesi, che animano la nostra economia.

Sulla nascita di Archetipi e sulla sua evoluzione:

“C’è stato un momento nella mia vita in cui ero a terra a causa di un progetto andato male ma in cui credevo profondamente. In quel momento di blackout, una mattina, mia moglie mi venne a svegliare e mi disse mentre mi sorrideva: ‘Hai smarrito la tua visione ma non puoi tradire la donna che vuoi celebrare. Non puoi tradire tutte le donne e non puoi tradire te. Quindi lascia che io pensi a tutto ciò che sta accadendo intorno a te e tu pensa a quello che devi fare per promuovere un pensiero’. E così Archetipi ha mosso i suoi primi fiduciosi passi”.

Archetipi Brand è un'azienda giovane e innovativa, che unisce tecnologia e manifattura italiana. Per i suoi capi utilizza la tecnica della termosaldatura, un processo che garantisce vestibilità e portabilità.

"Un capo non serve a coprirsi, ma a raccontarsi. I miei abiti parlano di me e della mia vita ma il mio sogno è che possano raccontare la storia di tante donne simili, in sintonia, ma sempre e comunque uniche" conclude Daniela Consalvo.