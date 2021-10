Settimana mondiale per l’allattamento 2021 a Pescara

Si celebra da oggi e fino al 7 ottobre 2021 la settimana mondiale per l’allattamento.

La Neonatologia, la Terapia Intensiva Neonatale e il Nido della Asl di Pescara partecipano alla manifestazione, che vuole promuovere e sostenere il ruolo importante che il latte materno ha nel rafforzare il legame tra madre e bambino, rendendolo più forte dal punto di vista emotivo e rafforzando le difese immunitarie e riducendo il rischio di infezioni respiratorie e gastrointestinali, malattie allergiche e anche alcune patologie croniche come il diabete e l’obesità.

La Società Italiana di Neonatologia ricorda, in questa occasione, che il latte materno è uno scudo per la vita, un farmaco essenziale per i neonati prematuri, il nutrimento ideale per crescere e svilupparsi in salute.

“Miriamo a sostenere le madri e i neonati fin dai primi giorni di vita attraverso l’attaccamento precoce, il contatto pelle a pelle e, in Terapia Intensiva, la marsupio-terapia e l’ascolto precoce della voce materna nei prematuri” – afferma la dr.ssa Susanna Di Valerio, direttrice dell’Unità operativa complessa neonatologia e terapia intensiva neonatale della Asl di Pescara.

La tutela della salute madre-neonato passa imprescindibilmente attraverso il sostegno all’allattamento materno che rimane una risorsa fondamentale per l’umanità, in quanto rappresenta una risorsa naturale ed equamente distribuita in tutto il pianeta. Non a caso quest’anno l’assemblea dei Ministri della Salute del G20 ha inserito l’allattamento materno tra le priorità per il nostro pianeta.