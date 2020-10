A novembre torna la settimana del Baratto, per viaggiare senza spendere un euro

Un’iniziativa che, negli anni, è diventata sempre più grande ma soprattutto vantaggiosa. Torna la Settimana del Baratto dal 16 al 22 novembre 2020, un progetto molto fortunato proposto dal portale bed-and-breakfast.it.

L’idea che sta alla base della Settimana del Baratto è quella di pernottare in strutture ricettive senza spendere un euro. Vediamo meglio come funziona e quali sono i B&B e gli alloggi di Pescara e dintorni aderenti all’iniziativa.

Come funziona la Settimana del Baratto?

Come per ogni trattativa, anche la Settimana del Baratto prevede l’incontro tra la domanda e l’offerta. Da una parte abbiamo il viaggiatore, che vuole andare in vacanza, e dall’altra il gestore, che può mettere a disposizione la sua struttura gratis, chiedendo in cambio dei desideri.

In sostanza, il gestore aderisce all’iniziativa e inserisce la struttura sul portale del baratto, aggiungendo quelli che sono i suoi desideri. Questi potranno essere merci di scambio, quindi una macchinetta del caffè, un quadro, delle attività creative o altro ancora. Il viaggiatore, se ha la possibilità di soddisfare una delle richieste del gestore, potrà contattarlo e così da mettersi d’accordo.

Quando partire e come fare a prenotare

L’iniziativa riguarda la terza settimana di novembre, quindi dal 16 al 22 del mese e per poter usufruire dell’offerta, bisogna trovare le strutture che hanno aderito alla Settimana del Baratto 2020. Per trovarle, basta collegarsi al sito bed-and-breakfast.it e trovare l’alloggio più adatto alle proprie esigenze.

La Settimana del Baratto a Pescara

Anche Pescara, così come altre cittadine nel resto della provincia, aderisce con alcune strutture ricettive, collegate all’iniziativa. Per verificare quali sono, basta collegarsi alla pagina ufficiale (clicca qui) e vedere quali sono le strutture e i desideri dei gestori, per capire se è possibile attivare la pratica di baratto.