Setak: è online il videoclip Assamanù, title track del nuovo album appena uscito

Dopo aver presentato il suo nuovo album, dal titolo Assamanù, il cantautore abruzzese Setak presenta il videoclip di Assamanù, title track del suo ultimo lavoro.

Un riff composto da 10 strumenti a corde che all’unisono portano al sole del sud del mondo. Un testo dalle parole semplici che mostra tanta vulnerabilità.

Setak, il cantautore e chitarrista abruzzese che si sta facendo conoscere anche in Europa per la sua abilità unica di rendere il dialetto della sua regione una lingua universale, tra blues, folk d’oltreoceano e suoni del mondo, nel videoclip ha ricreato il clima che si respira in sala prove o in studio.

La condivisione con la band, con gli amici che passano a salutare per sentire in anteprima qualcosa. È la festa, l’atto liberatorio che si consuma quando finalmente un disco esce.

Assamanù, che in abruzzese significa “in questo modo”, è una dichiarazione di identità, di individualità, il proprio modo di essere, di stare al mondo sia umanamente che artisticamente,

“In un contesto storico in cui l’individuo è considerato solo come elemento statistico intercambiabile. È stato come dire una volta per tutte: io sono fatto così - racconta Setak. Da questo termine ho fatto partire la mia rivendicazione.Nei cori è presente la voce del mio amico pianista Angelo Trabace che è venuto a trovarci in studio durante la stesura del brano”.

Dopo il tour europeo, che ha visto Setak in concerto a Parigi, Amsterdam, Bruxelles e Liegi, e le date di presentazione di Roma, Bologna e di Chieti, continua l’Assamanù Tour in tutta Italia. Queste le date al momento confermate:

14 giugno - Roseto degli Abruzzi (TE) - Ah!Mar

21 giugno - Grottammare (AP) - Osteria Infinito

22 giugno - Cugnoli (PE) - Transumenze Festival

23 giugno - Lido di Camaiore (LU) - La prima estate

28 giugno – Foglianise (BN) – Puteca Santanna

29 giugno - Navelli (AQ) - Paesi Narranti

5 luglio – Fiamignano (RI) – Sierra chiama Collerosso

11 luglio - Castel Maggiore (BO) - Condimenti Off

12 luglio – Tora e Piccilli (CE) – Forestàte

14 luglio – Cotignola (RA) – Arena delle Balle di Paglia

23 luglio - Isolotto (Firenze) - La Gaberiana

24 luglio - Pescara - Arena del Porto Turistico

26 luglio Loreto Aprutino (PE) - Amorotti

6 agosto - Roseto degli Abruzzi (TE) - Emozioni in musica

8 agosto - Basciano (TE) – Piazza Vittorio Emanuele

9 agosto - Spoltore (PE) - Note sotto le stelle

(calendario in continuo aggiornamento)