La denuncia di un lettore: "Voragine in via Morrone, fate attenzione"

In via Morrone, all'altezza del civico 21, c'è una piccola voragine che potrebbe essere pericolosa per l'incolumità pubblica. Ce lo fa sapere un nostro lettore, spiegando che "un mese fa avevo fatto la segnalazione per una perdita d'acqua, sono venuti ad aggiustare ma, con la pioggia dell'altro giorno, si è creato un buco nell'asfalto, con tutte crepe intorno".

Il cittadino conclude dunque il suo intervento con un auspicio: "Spero che lo sistemino il prima possibile, prima che possa succedere qualcosa di spiacevole".