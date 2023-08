Voragine pericolosa in mezzo a strada Colle Falcone: "Vi prego, fatela riparare" [FOTO]

Un nostro lettore ci chiede di aiutarlo a risolvere il problema di una "voragine che si è aperta in strada Colle Falcone, esattamente a metà della via e in mezzo alla carreggiata". Il cittadino riferisce di aver informato sia il Comune di Pescara sia il consigliere regionale Vincenzo D'Incecco, ma finora non è ancora successo niente: "È da un mese che la situazione è questa", afferma. "La buca è pericolosissima, e quindi auspico che chi di dovere intervenga quanto prima per farla riparare e mettere in sicurezza".

Ricordiamo che già cinque anni fa i residenti avevano chiesto un sopralluogo urgente in zona per verificare lo stato di criticità, non solo per il manto stradale non omogeneo ma soprattutto per accertare l'enorme pericolosità della via. In quel caso era stata inviata una lettera all'allora vice sindaco Antonio Blasioli e al responsabile viabilità e manutenzione strade del Comune, a conferma del fatto che già da tempo strada Colle Falcone versa in una condizione di difficoltà.