Voragine in via della Bonifica, Taraborrelli: "Pericolosissima, è proprio al centro della strada"

Il cittadino Antonio Taraborrelli ci ha contattato per denunciare il fatto che in via della Bonifica "c'è una vera e propria voragine, proprio al centro della strada, e nessuno viene a ripararla. Data la sua posizione, la ritengo pericolosissima: se qualcuno ci finisse dentro, con una bici o un monopattino ma anche con la ruota di un'auto, potrebbe riportare seri danni. Pescara ormai è tutta piena di buche. Via della Bonifica, in particolare, sta diventando peggio delle strade di Baghdad sotto bombardamento, e la situazione inizia a essere irrecuperabile".

Tutto questo, evidenzia Taraborrelli, "è una vergogna per una strada così importante, di accesso alla città, ma che nonostante questo si trova in condizioni pietose. Il sindaco Carlo Masci se ne deve andare, io spero che se ne vada al più presto", conclude l'uomo, che chiede al Comune di intervenire il prima possibile per risolvere queste problematiche.