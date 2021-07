Villaggio Alcyone nel degrado e in emergenza sanitaria [FOTO]

Una nostra lettrice ci ha inviato un paio di foto di un topo morto che sono state scattate nei giorni scorsi nel fosso Vallelunga: "Non è raro vedere i ratti sguazzare tra la foltissima vegetazione del fosso che sfocia sulla spiaggia libera - spiega la donna - dove persone e bambini, ignari del pericolo sanitario che corrono, fanno il bagno".

Nel villaggio Alcyone "la pulizia delle strade è inesistente, i tombini sono rotti e nascosti dalla vegetazione e, tornando al fosso Vallelunga, speriamo che non arrivi una bomba d'acqua come avvenuto nel 2013, che ha allagato tutto il quartiere. Inviterei il nostro sindaco a farsi una passeggiata nella zona e, perché no, anche a fare un bel bagno nella spiaggia libera".