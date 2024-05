La denuncia di un residente di Villa Raspa: "Degrado e possibili smottamenti in via Veneto" [FOTO]

Un nostro lettore, residente in via Veneto a Villa Raspa di Spoltore, ci ha scritto per denunciare una situazione di degrado e abbandono in una parte della strada, in particolare dove si trova un canale di scolo:

"Volevo segnalare una situazione che va avanti da anni e sta peggiorando di giorno in giorno. Alla fine della strada passa il fosso con un canaletto che è sempre pieno di piante e arbusti che non vengono mai tagliate dal Comune a dovere (una massimo 2 volte l'anno una leggera sfoltita che dopo una decina di giorni è tutto come prima). Soprattutto ora con l'arrivo del caldo, si riempie di animali come topi e insetti, api, vespe.

Ma il problema più grande è che la strada da qualche anno a quest parte sta franando e si sta sempre più inclinando e spaccando. La crepa si sta avvicinando sempre più ai palazz i(già sono spariti quasi 2 metri di terreno). Il Comune oltre a mettere delle barriere 2 anni fa non ha fatto niente per risolvere questa situazione mettendo a rischio penso anche la stabilita del terreno su cui sono le case dove abitiamo."