Viale Marconi, la denuncia di un cittadino: "Nei pressi dell'Arta il passaggio è ostruito" [FOTO]

Continuano i disagi in viale Marconi. Un cittadino ci ha scritto per denunciare questa volta che, davanti al cancello dell'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente - Arta, il passaggio "è ostruito. È impossibile transitare con una carrozzina per disabili o per bambini piccoli. Come si può ignorare una situazione simile, con tutti i lavori e le spese che si stanno sostenendo da mesi lungo questa strada?".

Già in passato era stata segnalata la difficoltà nel riuscire a passare in quel punto, che si presenta piuttosto stretto e, di conseguenza, si rivela a dir poco angusto per i pedoni. Si spera che chi di dovere intervenga il prima possibile per risolvere la situazione.