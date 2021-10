Viale Marconi, un lettore: "Ecco come funziona la nuova viabilità. In sequenza il passaggio dell'autobus"

Il nuovo volto di viale Marconi continua a far discutere, e il dibattito non tiene banco soltanto tra le opposte fazioni politiche ma anche tra i cittadini. Un lettore, ad esempio, ci ha inviato alcune fotografie per spiegarci "come funziona la nuova viabilità sulla strada", mostrando "in sequenza il passaggio dell'autobus".

Dalle immagini si può vedere chiaramente come il mezzo pubblico non passi sulla corsia preferenziale, completamente occupata da veicoli in sosta vietata, ma lungo la corsia che dovrebbe essere destinata al traffico carrabile delle auto. Sicuramente anche questo risultato è frutto della confusione che sta regnando nelle ultime ore, con l'ennesima modifica dei lavori su viale Marconi e l'annunciata cancellazione delle corsie preferenziali.