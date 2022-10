Buca pericolosa a Villa Raspa: "È lì da molto tempo" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare la presenza di una buca che è spuntata "da molto tempo" in viale Abruzzo, a Villa Raspa di Spoltore, al confine con Pescara.

"Si trova lì da diverse settimane - riferisce il cittadino - ma nessuno interviene per ripararla e mettere l'area in sicurezza. È molto pericolosa soprattutto per i mezzi a due ruote e i pedoni, ancora di più di notte quando la visibilità diminuisce".