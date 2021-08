La denuncia di un lettore: "Via Villetta Barrea è sempre sporca, il Comune intervenga" [FOTO]

Un lettore ci ha scritto per segnalarci che "via Villetta Barrea è sempre sporca. Né la precedente giunta comunale né quella attuale hanno fatto qualcosa per evitare tutto ciò. Sono anni che denunciamo questa situazione, siamo ormai stanchi degli sporcaccioni che vengono qui da altre zone a buttare i loro rifiuti".

Una problematica pressoché continua, spiega l'uomo, che è un residente: "L'altro giorno Attiva aveva appena ripulito l'area e subito gli incivili sono tornati qua a gettare l'immondizia. Questi soggetti non provengono soltanto da altri quartieri della città, ma anche da Comuni limitrofi. Non ne possiamo più. Il Comune è a conoscenza di questa cosa ma non interviene; del fatto è stata interessata anche la Asl, che ha chiesto l'installazione di telecamere, ma finora non è cambiato assolutamente nulla".