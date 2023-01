Un lettore: "In via Villetta Barrea continua il degrado"

Dopo la nostra segnalazione di qualche giorno fa, adesso anche un altro lettore ci ha scritto per segnalare il problema rifiuti in via Villetta Barrea. Ecco le sue parole: "Proprio vicino a una nota attività commerciale continua il degrado più totale, con gente che butta buste di spazzatura etc. Una cosa molto vergognosa".

E aggiunge: "In quell'area lasciano l'immondizia sia alcune persone del posto, sia gli individui che vengono da altre zone e buttano qui i loro rifiuti. Anni fa lì c'erano i cassonetti, ma la gente non ha capito come fare il porta a porta e spesso getta i rifiuti differenziati nei giorni sbagliati. E poi c'è qualcuno che porta i sacconi neri e li lascia là. Ci vorrebbe maggiore civiltà da parte di tutti".