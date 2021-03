"In via Vella contromano a velocità folli", la denuncia di un lettore

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci una spiacevole situazione che vige da tempo in via Vella, traversa di via Sacco. La strada, infatti, è diventata a senso unico, identificata da più di 4 cartelli di divieto, ma "purtroppo tutti i balordi della zona continuano a passare di là contromano a velocità folli", afferma il cittadino.

"Questo problema - aggiunge - si deve risolvere al più presto perché la zona è frequentata da anziani e bambini, e quindi qualcuno dovrebbe vigilare. Sarebbe anche opportuno installare i dissuasori per la velocità. La situazione è ormai grave e pericolosa".